Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Obstetrica și Ginecologie din Romania face un nou apel catre toate gravidele de a se vaccina cat mai repede impotriva Sars-Cov-2, dupa ce in ultima perioada s-au inregistrat cazuri tulburatoare de deces al unor tinere mamici și bebeluși, din cauza coronavirusului."Milioane ...

- Societatea de Obstetrica și Ginecologie din Romania face un nou apel catre toate gravidele de a se vaccina cat mai repede impotriva Sars-Cov-2. „Nu amanați vaccinarea pana dupa naștere! Ar putea fi prea tarziu. Milioane de femei gravide s-au vaccinat pe tot globul”, a transmis, joi, prof. univ. dr.…

- Societatea de Obstetrica și Ginecologie din Romania face un nou apel catre toate femeile insarcinate sa se vaccineze cat mai repede impotriva Sars-Cov-2. Prof. univ. dr. Radu Vladareanu, președintele Societații de Obstetrica și Ginecologie din Romania, lanseaza un apel catre gravide, pe pagina de Facebook…

- Societatea de Obstetrica și Ginecologie din Romania face un apel catre toate gravidele de a se vaccina cat mai repede impotriva SARS CoV-2. Nu amanați vacinarea pana dupa naștere! Ar putea fi prea tarziu, sp...

- Prof. univ. dr. Radu Vladareanu, președintele Societații de Obstetrica și Ginecologie din Romania, avertizeaza ca boala Covid-19 la gravide creste riscul de naștere prematura, dezlipire de placenta, moartea fatului in uter, spitalizare in ATI și deces al mamei. In schimb, anticorpii dezvoltați de mama…

- Reprezentanții Societații de Obstetrica și Ginecologie din Romania fac apel la femeile care așteapta un copil sa se vaccineze cat mai repede impotriva coronavuirusului. Amintind ca milioane de gravide din lume s-au imunizat inainte de a naște, specialiștii romani prezinta o lista cu date despre eficiența…

- Societatea de Obstetrica si Ginecologie face un nou apel catre gravide sa se vaccineze cat mai repede impotriva Sars-Cov-2, precizans ca vaccinul e sigur pentru gravida si fat. De asemenea, subliniaza ca vaccinarea nu afecteaza in nici un fel fertilitatea feminina sau masculina. „Nu amanati…

- Comitetul pentru vaccinare atenționeaza femeile insarcinate sa nu amane vaccinarea, in condițiile in care numarul de infectari din valul 4 e din ce in ce mai mare, iar virusul risca sa pericliteze sanatatea și chiar viața mamelor sau a copiiilor lor. "APEL CATRE GRAVIDE Nu amanați vacinarea…