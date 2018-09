Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar doua luni și jumatate pana la venirea iernii, iar Primaria Timișoara nu a gasit nici in acest moment o firma care sa se ocupe de curațarea strazilor de zapada. Astazi, in plenul Consiliului Local Timișoara, a fost facut un prim pas, aleșii votand un proiect de hotarare privind “aprobarea…

- Semafoarele de la intersectia strazilor Mircea cel Batran si Decebal au fost repuse in functiune. Anuntul a fost facut de Primaria Municipiului Constanta. Pe aceasta cale, rugam conducatorii de autovehicule sa circule cu atentie sporita in zona si sa respecte semnificatia semafoarelor, transmite Primaria…

- Primaria Timișoara a venit cu informații suplimentare cu privire la inchiderea circulației in intersecția din Piața Maraști. Potrivit reprezentanților municipalitații, nu se va mai putea circula prin sensul giratoriu de maine dimineața, de la ora 06:00, masura fiind necesara pentru a “urgenta finalizarea…

- Va reamintim, lucrarile pentru schimbarea covorului asfaltic și pentru modernizarea trotuarelor de pe Bd. Mihai Viteazu au inceput chiar in primele zile din luna iunie. Adica de mai bine de doua luni și jumatate. Inițial, reprezentanții primariei ne-au dezvaluit ca se lucreaza doar la carosabil,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a precizat in debutul sedintei ca in urma aplicarii proiectului urmeaza sa se asigure internet gratuit in toate spatiile publice, precum parcuri, gradini, spitale, teatre sau muzee.Indicatorii tehnico-economici ai proiectului vor fi stabiliti pe baza unui…

- Sedinta saptamanala a serviciilor Primarieie de astazi a fost amanata. Anuntul a fost facut de primarul interimar Ruslan Codreanu, care le-a spus functionarilor ca mai tarziu vor afla motivul pentru care sedinta de astazi nu a avut loc.

- Noi detalii in cazul taximetristului din Timis ucis de doi adolescenti. Primarul localitatii in care s-a petrecut teribila crima spune ca a vazut imaginile de pe camere in care se vede clar ca cei doi baieti in varsta de 15 si 17 ani se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. „Ii cunosc pe cei doi,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca a gresit atunci cand a mers alaturi de Simona Halep la Arena Nationala. Firea spune ca ar fi putut organiza o ceremonie restransa, iar la Arena sa mearga doar Halep.