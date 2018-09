Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali au adoptat, in ședința ordinara de joi, doua proiecte de hotarare: unul pentru aprobarea delegarii de gestiune a serviciului public de curațare și transport al zapezii de pe caile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau ingheț și altul pentru delegarea…

- Va reamintim ca, din 5 august, Timișoara risca sa ramana fara curațenie pe strazi, dupa ce licitația organizata in acest sens a fost un fiasco. Mai exact, la licitație s-a prezentat un singur operator de salubritate, care face parte din același grup cu Retim, firma care a decis sa nu participe…

- La Milișauți au inceput lucrarile de reabilitare a podului de pe DN 2H, de peste raul Suceava, care a fost avariat de inundațiile de la sfarșitul lunii iunie si a fost inchis. Anunțul a fost facut de primarul Mircea Laurus. Licitația pentru realizarea investiției a fost caștigata de firma sibiana „Geiger…

- Dezbatere publica cu scantei la Primaria Timișoara, pe tema PUZ-ului prin care municipalitatea vrea sa dea unda verde construirii unui bloc cu parter, patru etaje și etaj retras, pe str. Dumitru Kiriac nr.17A, investiția fiind a firmei Sedako SA. In sala au venit mai mulți cetațeni revoltați de acest…

- Un primar din Giurgiu și-a retras demisia invocand lacrimile și tristețea cetațenilor care l-au ales. Edilul comunei Ogrezeni, Jean Jipa, și-a motivat decizia intr-o scrisoare publica la numai cateva zile de la inaintarea demisiei de onoare. Primarul fusese condamnat la inchisoare cu suspendare pentru…

- Intr-un top al salariilor, Dorel Borza ocupa primul loc, cu venituri de 43.607 lei de la primarie, fiind urmat de Catalin Iapa, cu incasari de 39.853 din instituția de pe C.D. Loga, iar apoi de Ionuț Nasleu, care a caștigat 37.571 de lei din funcția de consilier. Florin Ravașila a dus acasa…

- De fapt, in acea zi, guvernul a avut in discuție o hotarare privind organizarea și funcționarea regiei in cauza, iar abia in ședința de joi, 21 iunie, a avut pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind inființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil…

- Andrei Nastase, candidatul care a caștigat alegerile pentru Primaria Chișinaului, iși cheama susținatorii la proteste. Apelul lui Nastase vine dupa ce o judecatoare a decis invalidarea alegerilor. Andrei Nastase, candidatul Opoziției care a caștigat alegerile pentru Primaria Chișinaului, face un apel…