Societatea Cosco Romania Shipping and Tranding SRL are un nou administrator

Modificari in cadrul societatii Cosco Romania Shipping and Tranding SRL.Wang Songwen, cetatean chinez, in calitate de asociat unic al societatii Cosco Romania Shipping and Tranding SRL, cu sediul in Constanta, a hotarat in unanimitate revocarea mandatului administratorului Tian Feng, membru al Consiloiului de administratie al societatii. Totodata, Songwen a hotarat numirea lui Ma Junxiang, cetatean chinez, in functia de administrator, membru al Consiliului de administratie al societatii, pana la ...