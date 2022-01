Stiri pe aceeasi tema

- Situație aproape disperata la Timișoara. Impotența, sau poate reaua voința, administrativa aduce timișorenii in pragul inghețului in propriile locuințe. Primarul anunța ca va fi tot mai frig in cele peste 50.000 de gospodarii, gradinițe, școli, spitale racordate la sistemul centralizat de termoficare.…

- Timișoara va avea un „Ghid tehnic de amenajare a domeniului public și catalog de mobilier stradal”. Contractul de execuție al studiului a fost semnat de primarul Dominic Fritz luni. Ghidul va conține o baza de date cu toate tipurile de mobilier urban, in varianta standard și premium, impreuna cu descrierea…

- Primaria Timișoara are o prima reacție dupa ce Curtea de Apel a respins cererea instituției referitoare la amenda Colterm. Hotararea nubeste una definitiva se cauta cele mai bune decizii referitoare la subiect, mai spune municipalitatea. „Decizia Curții de Apel nu este definitiva. Suntem in dialog cu…

- ”Guvernul a alocat astazi, din fondul de rezerva, 1 miliard de lei pentru localitatile din Romania. In judetul Timis, din 99 de comune, orase si municipii, doar patru n-au primit nimic. Zero, nada, niente: Timisoara, Dumbravita, Foeni si Cenad. Coincidenta coincidentelor, tocmai cele patru primarii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anunțat joi dimineata, pe Facebook, ca timisorenii au mai stat inca o noapte in frig pentru ca, deși ieri s-a ajuns la o ințelegere cu furnizorul de gaz, acesta a renuntat la contract. Din acest motiv, s-a luat legatura cu un alt furnizor, care la randul…

- Dominic Fritz spune ca nu este genul care sa faca promisiuni, dar spune ca in aceste ore este in discuții cu furnizori de gaz și are speranțe ca unul bun pentru incalzirea centrala din Timișoara se va și gasi. La spitale, o soluție nu e sa se puna aeroterme, ci pornirea de indata a sistemului ... The…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, afirma ca primarul Dominic Fritz si presedintele CJ Timis, Alin Nica, ar trebui sa mearga impreuna la Bucuresti si sa rezolve problema de la Colterm. Iar pana nu gasesc solutii, sa nu se mai intoarca in Timisoara, a adaugat liderul PSD. Alfred Simonis il considera…

- Autoritatile din Timisoara inca incarca sa rezolve problema furnizarii agentului termic catre populatie, iar compania Colterm a propus triplarea tarifului pe care sa-l plateasca abonatii, potrivit news.ro Primarul municipiului, Dominic Fritz, afirma ca a cerut cel mult dublarea tarifului,…