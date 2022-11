Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un aviz adoptat in sesiunea sa plenara din septembrie Comitetul Economic și Social European (CESE) adopta o poziție ferma in domeniul energiei: propunerea Comisiei reprezinta un pas in direcția cea buna pentru a garanta independența energetica a UE fața de Rusia, dar aceste masuri de urgența nu…

- Intr-un aviz adoptat in sesiunea plenara din septembrie, Comitetul Economic și Social European (CESE) considera ca, pentru a realiza tranziția energetica și obiectivele climatice, sunt necesare investiții publice masive. CESE propune taxarea profiturilor excepționale și aplicarea unei „reguli de aur”…

- Acest eveniment, organizat de Comitetul Economic și Social European (CESE) și de Universitatea din Debrecen, a evidențiat importanța cruciala a crearii in comun a serviciilor de interes general in domeniul sanatații și bunastarii, in special in lumina invațamintelor desprinse in urma pandemiei de COVID‑19.…

- Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din Romania (OFA UGIR) aduce in inima Moldovei, la Iași, o dezbatere esențiala pentru intreprinzatori, dar și pentru sistemul public. In cadrul Conferinței naționale din 22 septembrie 2022, incepand cu orele 10h00, cu tema:…

- ANCOM lanseaza un chestionar privind oportunitatea acordarii unor drepturi de utilizare a frecvențelor din banda de 26 GHz in vederea furnizarii de servicii de comunicații electronice de banda larga in Romania. Cu aceasta ocazie, operatorii pot transmite opiniile cu privire la oportunitatea organizarii…

- Omenirea nu poate progresa fara varfuri, iar societatea are intotdeauna nevoie de modele. Insa in momentul de fața, in care parem mai aproape ca niciodata de o ierarhizare greșita a valorilor și chiar putem vorbi despre o criza a modelelor autentice, mai sunt lucrurile pe fagașul lor firesc? Un model…

- Președintele Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan s-au intalnit vineri, 5 august, la Soci cuscopul declarat de a identifica mijloacele de intarire a cooperarii turco-ruse in domeniile economic și energetic. S-a aflat ca, deși convorbirea fusese planificata pentru 45 minute, ea a…

- Franța și-a umplut deja pana la 80% stocurile strategice de gaze naturale, in avans fața de obiectivele stabilite inițial, a anunțat Agnes Pannier-Runacher, ministrul Tranziției energetice. In opinia sa, pana la 1 noiembrie stocurile respective vor ajunge la 100%, de asemenea in avans. In luarea sa…