Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie, societatea civila va organiza un protest in fața Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor pentru a cere controlul transparent al Necropolei din capitala. Protestatarii vor cere: 1) Controlul repetat al Necropolei, cu participarea societații civile; 2) Tragerea la raspundere a…

- ANSVSA anunța controale ”șoc” in toate zonele unde se comercializeaza carne de porc. Sunt vizați și samsarii care vand online Inspectorii ANSVSA au descoperit ca peste 20.000 de samsari vand ilegal carne contaminata și astfel raspandesc pesta porcina africana inainte de sarbatori. Reprezentanții Autoritații…

- Comisia Europeana a lansat misiunea de audit a sistemului de control (aspecte de siguranta alimentara) al Republicii Moldova ce reglementeaza producția de carne de pasare și oua, destinate exportului în Uniunea Europeana, transmite oficial.md. În debutul sedintei, Radu Musteața,…

- Societatea rusa Gazprom a avertizat sambata Republica Moldova ca-i va sista livrarea gazelor incepand din 1 decembrie daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, in timp ce negocierile dintre cele doua parti sunt…

- Societatea rusa Gazprom a avertizat sambata Republica Moldova ca-i va sista livrarea gazelor incepand din 1 decembrie daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, in timp ce negocierile dintre cele doua parti sunt…

- O demonstratie impotriva masurilor anti-coronavirus a dus la revolte in weekend la Milano, potrivit relatarilor din presa italiana de duminica. Protestatarii au iesit in strada sambata impotriva vaccinarilor si a noului „pasaport verde”, necesar pentru a avea acces in diverse localuri. In cele din urma,…

- Republica Moldova primește de la UE un ajutor nerambursabil de 745 milioane de lei. Uniunea Europeana se ține de cuvant și acorda acest sprijin financiar ca o recunoaștere a noii puteri democratice, instalate la Chișinau. Pe aceasta cale, Republica Moldova face un pas necesar de apropiere de structurile…