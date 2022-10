Societatea ARAMIS, investiție de aproape 5 milioane euro în panouri fotovoltaice Conducerea SC ARAMIS INVEST SRL, din Baia Mare, urmeaza a realiza o importanta investiție, in vederea creșterii capacitații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara. In acest sens, va fi achiziționat un sistem fotovoltaic cu o putere totala de peste 4 MW. Detalii, in anunțul oficial de mai jos, ce poate fi accesat și in format PDF . The post Societatea ARAMIS, investiție de aproape 5 milioane euro in panouri fotovoltaice appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

