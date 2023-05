Stiri pe aceeasi tema

- Rude ale cantaretului de manele Nicolae Guta sunt cercetate de politisti intr-un dosar de contrabanda si contrafacere a unor bijuterii care purtau insemnele unor marci protejate si care au fost vandute pe o platforma de socializare. Politistii din Bucuresti au facut, joi, trei perchezitii in Petrosani,…

- Polițiștii din Capitala fac percheziții, joi, la domiciliile a trei persoane din Hunedoara, care vindeau bijuterii, unele cu marca protejata, acesrea fiind banuite de savarșirea infracțiunilor de contrabanda și contrafacere. Vizați sunt nepoții cantarețului de manele Nicolae Guța.Polițiștii Direcției…

- ”In aceasta dimineata, 30 martie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 5 pun in executare 12 mandate de perchezitie domiciliara si 7 mandate de aducere, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Teleorman,…

- Un barbat este acuzat de organizarea ilegala de jocuri de noroc la adresa sa din Sectorul 1, cat si la o proprietate din judetul Ilfov, la care au participat mai multe persoane, care ar fi platit o taxa de participare intre 500 si 1.500 de lei. „In zilele de 15 si 16 martie, politistii Directiei Generale…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc fara autorizatie. Barbatul ar fi organizat jocuri de poker la locuinta sa din Sectorul 1 al Capitalei, dar si la o proprietate din judetul Ilfov,…

- ”In zilele de 15 si 16 martie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate…

- ”Astazi, 14 martie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice – Sector 6 pun in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in Capitala, la sediul unei societati comerciale, intr-un dosar penal in care sunt efectuate…

- Polițștii din Capitala au descins la locuința unui barbat ca opera clandestin mai multe posturi de radio. In perioada 2021-2023, suspectul, cu ajutorul unor dispozitive artizanale de emisie-recepție, de la locuința sa, a emis in mod neautorizat programe de radiodifuziune pe frecvența 107,8 MHz denumita…