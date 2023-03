Doua chestii nastrușnicie dar extrem de nociv caracteristice și la moda: dispariția casierițelor de la Auchan (pronunțat „Oucen”, nicidecum Oșan) și prezența consilierului Ion. Consilierul este un moft și ca orice moft un damf de provincie, hop și noi, pe programul doi! Oricum, ideea de consilier sau de consultant era derizorie, aparținea fatucilor și țiitoarelor […] The post Societate a livrarii la domiciliu first appeared on Ziarul National .