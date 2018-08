Stiri pe aceeasi tema

- Discursul sustinut sambata la Universitatea de Vara "Tusvanyos" de la Baile Tusnad de premierul ungar Viktor Orban a fost "haotic", a apreciat luni vicepresedintele Partidului Socialist Ungar (MSZP, opozitie), eurodeputatul Tibor Szanyi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, transmite MTI.…

- "Am vazut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani (...). Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa…

- Frontierele Uniunii Europene trebuie aparate astfel incat nimeni sa nu fie acceptat sau lasat sa intre pe continent, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild, aparut vineri online si citat de MTI. 'Fiecare migrant salvat trebuie sa se intoarca in Africa.…

- Ungaria premierului suveranist Viktor Orban a introdus miercuri sub incidenta penala ajutoarea migrantilor – o noua inasprire -, in contextul in care europenii se sfasie pe tema raspunsului fata de venirea refugiatilor, relateaza AFP conform News.ro . Asa cum a promis liderul populist inainte sa fie…

- Parlamentul ungar a adoptat miercuri un pachet de legi numit "Stop Soros", care face posibila "incriminarea" ajutorului acordat de ONG-uri solicitantilor de azil, o intiativa controversata a guvernului Viktor Orban, sfidand astfel Uniunea Europeana si grupurile pentru apararea drepturilor omului,…

- Romania nu a primit invitatie de participare la deschiderea oficiala a Ambasadei SUA la Ierusalim, dar a participat printr-un reprezentant al Ambasadei din Israel la receptia organizata duminica de ministerul israelian al Afacerilor Externe. Potrivit Hotnews, la evenimentul care a avut loc duminica…

- Ungaria va continua sa lupte impotriva cotelor obligatorii de imigranți, si sa apere cultura creștina, sa lupte pentru a-și proteja frontierele, a declarat prim-ministrul Viktor Orban in ședința inaugurala a parlamentului. Discursul sau a fost incendiar, aratand ca nimic nu-l poate opri in lupta sa…

- Un fost instalator a devenit cel mai bogat om din Ungaria! Potrivit calculelor facute de portalul G7, primarul comunei Felcsut (localitate de nastere a prim-ministrului maghiar), Meszaros Lorinc, a devenit cel mai bogat om din Ungaria, dupa ce prietenul din copilarie al lui Viktor Orban a recunoscut…