Socialiștii spanioli câștigători. Misiune dificilă pentru formarea noului guvern Alegerile legislative din Spania au menținut pe primul loc socialiștii premierului in exercițiu, Pedro Sanchez, dar acesta va avea o misiune foarte grea pentru a forma noul guvern, deși a caștigat cele mai multe locuri in Cortesul spaniol, in situația in care partidele de dreapta au avut o creștere semnificativa. Partidul Popular conservator (PP) a ieșit pe locul al doilea, iar partidul de extrema-dreapta Vox și-a dublat locurile in Parlament fața de alegerile din aprilie, pentru a deveni al treilea cel mai puternic partid din Spania. Votul anterior din 28 aprilie s-a incheiat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

