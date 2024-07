Stiri pe aceeasi tema

- USR organizeaza, sambata, un congres extraordinar in care vor fi alesi membrii Biroului National si candidatul partidului la alegerile prezidentiale, informeaza AGERPRES.La congres, care va incepe la ora 10,00, sunt asteptati 600 de delegati.

- Sondajul care va enerva Kremlinul: politicianul favorit sa caștige alegerile prezidențiale in R. MoldovaMaia Sandu este favorita in intentiile de vot ale alegatorilor pentru scrutinul prezidential din Republica Moldova, in timp ce Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) ar avea cele

- Candidatul la alegerile prezidențiale, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere cu E.S. Margret Uebber, Ambasadoarea Germaniei in Republica Moldova. Despre acest lucru, Tudor Ulianovschi a anunțat pe canalul sau de telegram.

- Alegerile prezidențiale și referendumul vor avea loc la 20 octombrie. Acum data este stabilita oficial. Parlamentul nu a mai așteptat termenul prevazut in Codul Electoral: „Data alegerilor prezidențiale se stabilește de parlament cu cel mult 60 de zile inainte de ziua alegerilor” și a votat proiectele…

- Mai multe formațiuni, intre care Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal Democrat din Moldova s-au intalnit pentru a identifica un candidat la scrutinul prezidențial din data de 20 octombrie, dar admit ca daca nu vor ajunge la un consens, vor participa separat la alegeri.

- Un fost aliat candideaza impotriva Maiei Sandu la prezidentiale. Andrei Nastase, fondatorul Platformei Demnitate si Adevar (DA), candva unul dintre aliatii si sustinatorii presedintei Maia Sandu, a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 20 octombrie din Republica Moldova in calitate de…

- Republica Moldova va organiza un referendum privind aderarea la Uniunea Europeana. Consultarea populației ar urma sa aiba loc in luna noiembrie, odata cu alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Noi, de aproape 3 decenii vorbim despre integrare europeana”…

- Alegerile prezidentiale si referendumul privind aderarea la Uniunea Europeana, initiat de președinta Maia Sandu, vor fi organizate in aceeasi zi, pe 20 octombrie 2024, a anuntat, marti, presedintele Parlamentului, Igor Grosu, dupa ce Curtea Constitutionala a Republicii Moldova (CCM) a avizat pozitiv…