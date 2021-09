Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier local din Negrești Oaș a fost prins de polițiști, in timpul unui control de rutina, cu un plic in care se presupune ca ar fi cocaina, scrie Presa SM. Acesta era pasager intr-o mașina, iar șoferul a ieșit pozitiv la cocaina. Politicianul se afla intr-o mașina oprita in trafic, in cadrul…

- Consilierul parlamentar și purtatorul de cuvant al AUR Mircea Gheorgheosu si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in Alianta pentru Unirea Romanilor. Gheorgheosu spune, intr-o declarație transmisa presei, ca este direct raspunzator pentru faptele sale, pe care le judeca…

- George Simion, liderul AUR, spune ca partidul sau așteapta o concluzie a anchetei, dupa care va fi luata o decizie. Un angajat de la grupul aprlamentar AUR, purtator de cuvant al formațiunii, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat cu substanțe interzise asupra lui chiar la intrarea in Parlament, vineri…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat, vineri, ca urmeaza sa fie pus in discutie la Comisia de Disciplina cazul lui Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), care a fost prins cu cannabis la Parlament. “Este angajat al grupului AUR la Senat, este o mentiune…

- Un traficant de droguri a fost prins de polițiști in Cluj, dupa ce a vandut peste o mie de comprimate de ecstasy. La locuința acestuia, au fost descoperite alte 1.600 de comprimate, pregatite de livrare. Potrivit Poliției Romane, barbatul, de 32 de ani, a fost depistat, marți, dupa ce a comercializat…

- Mircea Badea a susținut, in emisiunea sa de la Antena 3, de miercuri seara, ca “și-ar paria viața” ca povestea pe care ne-o spune acum Cițu, pus in fața informațiilor certe privind arestarea sa in SUA, nu este chiar așa. Realizatorul emisiunii “In gura presei” a mai spus ca daca era “un om cinstit”,…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, este unul dintre cei 10 deputați care au absentat la prima ședința a noului Parlament. Dodon, absent la ședința Parlamentului. Alaiba: Poate inca e la nunta?Foto: știri.md Deși nu este clar unde a fost și de ce nu s-a prezentat la ședința, deputatul…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, susține ca liderul socialistilor, Igor Dodon, ar fi implicat in privatizarea Hotelului Codru. Potrivit lui, nu a existat nicio scrisoare semnata de Igor Dodon cu privire la Hotelul „Codru”, contrar declaratiilor acestuia din 2015, cand Igor Dodon spunea ca a…