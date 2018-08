Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere,…

- "Voi propune colegilor mei, senatori si deputati, la inceputul sesiunii parlamentare septembrie 2018, sa modificam articolul 192 din Codul penal referitor la uciderea din culpa, astfel incat, in situatia savarsirii acestei infractiuni de catre o persoana care conduce un autoturism fara a poseda permis…

- Presedintele Comisiei pentru Legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, luni, ca, in momentul de fata, Codul penal este "o lege mai buna", fiind adoptat in acord cu deciziile Curtii Constitutionale si CEDO.

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a adoptat luni, cu 15 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”, raportul la proiectul de lege privind modificarea Codului penal, urmand ca marti sa intre la votul din plenul Senatului. Comisia a adoptat luni modificarea…

- Fostul președinte executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, luni, cu privire la posibilitatea ca Guvernul sa aprobe o ordonanța de urgența pentru modificarea Codului penal, ca ”nimic nu este exclus”, masura urmand ”sa indrepte raul care in acest moment exista”, potrivit Mediafax.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, ca nu a discutat de nici un fel de ordonanta de urgenta pe modificarea codurilor. „Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare“, a subliniat seful Senatului.

- Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul social-democrat Florin Iordache, a declarat, luni, in plenul Camerei, ca PSD doreste prin initiativa de modificare a Codului de procedura penala sa puna capat abuzurilor si a indemnat parlamentarii din Opozitie sa ignore "ordinul de partid"…