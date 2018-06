Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile PSD din tara au mobilizat pentru mitingul de sambata seara, fiecare, de la sute la cateva mii de oameni, care se vor deplasa spre Capitala cu sute de masini personale, autocare, microbuze si chiar garnituri de tren inchiriate, conform declaratiilor liderilor judeteni. Potrivit acestora,…

- Organizatiile PSD sunt in alerta dupa decizia de organizare a unui miting impotriva abuzurilor, la Bucuresti. Fiecare organizatie trebuie sa duca in Capitala un anumit numar de membri, cea mai mare problema fiind legata de transport.

- PSD a intrat in febra pregatirilor pentru proteste. Sambata, liderii social-democrati asteapta peste 300.000 de oameni in Bucuresti, care sa protesteze impotriva abuzurilor din justitie. Cifra este inaintata tot de social-democrati, care deja se gandesc cum sa aduca oamenii in capitala. Autocare, masini…

- Florin Roman, presedinte al Comisiei de administratie din Camera Deputatilor, a declarat, marti, faptul ca PSD jigneste romanii in momentul in care se opune ca Alba Iulia sa fie capitala istorica a Romaniei, in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri.

- O organizație bucureșteana LGBT pune la bataie o suma frumușica pentru obiectul ei central de activitate – propaganda. Aviz amatorilor care doresc un sejur de trei zile la București pe banii acestei organizații, cu transportul și cazarea incluse. Apropo de transportul electoral cu autocarele – transportul…

- Social-democratii amana marele miting din Bucuresti dupa ce presedintele le-a dat planurile peste cap. Klaus Iohannis a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala in ceea ce privește legea referendumului privind redefinirea familiei. Reprezentantii PSD spun ca este posibil ca referendumul si mitingul…

- Garniturile de tren care au pornit din Valea Jiului imcepand cu seara zilei de 13 iunie 1990 spre Bucuresti au circulat in regim prezidential, potrivit unor martori care lucrau la acea data la CFR, audiati in Dosarul Mineriadei.

- Social-democrații au primit directive clare: sa iși intareasca filialele din teritoriu, dar in special organizațiile de femei și tineret. La Organizația PSD de la Motru, de exemplu este nevoie de o reimprospatare a membrilor de partid, dupa cum afirma președintele Cosmin Morega. Consțienți de faptul…