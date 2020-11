Social-democrații sună mobilizarea stângii: Nu permiteți naşterea şi proliferarea unui mutant! PSD Iasi a anuntat, marti, ca va intra in campania electorala pentru alegerile parlamentare cu deviza "Fara blaturi, fara intelegeri de culise!”. Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse) "PSD Iasi nu va fi niciodata remorca altui partid politic. PSD nu va face niciodata jocurile unor grupuri de interese. Singurul nostru interes este si va fi interesul general al iesenilor. PSD nu va accepta intelegeri subterane cu PNL, un partid care i-a dezamagit pe romani si nu a facut nimic pentru ieseni. Impreuna cu amorful USR, PNL se pregateste sa inhate Romania. Suntem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Austria se intalnesc astazi, de la 21:45, in runda cu numarul 4 din grupa de Liga Națiunilor. Federația Romana de Fotbal a oferit cațiva parametri ai jucatorilor din meciul tur, caștigat de „tricolori” cu 3-2. Romania - Austria e astazi, de la 21:45, liveTEXT AICI și in direct pe Pro TV…

- Horațiu Florea: In județul Alba, PRO Romania nu face alianța cu PSD, un partid care e prizonier al trecutului Am urmarit declarațiile aparute, recent, in spațiul public, privind o alianța post-electorala intre PRO Romania și PSD și va dau asigurari ca, cel puțin in acest moment, in județul Alba, acest…

- Pentru guvernul liberal, Romania se imparte in doua: ai lor și restul. In prag de alegeri, Guvernul a aprobat vineri o hotarare privind alocarea unei sume de 1,3 miliarde lei pentru unitațile administrativ-teritoriale ale țarii. Mesajul transmis prin aceasta alocare este clar: „Ești cu noi, primești…

- Spitalul modular de la Iasi e gata, la cinci luni de cand a fost anunțata achiziționarea lui. Acesta are 256 de paturi, dintre care 103 pentru ATI și este singurul spital ROL3 din Romania si din sud-estul...

- Intr-o postare pe facebook, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar afirma ca nu il intereseaza nici o funcție publica, nu susține pe nimeni și nu dorește sa intre in nici un partid politic. „Sunt Polgar Levente Ioan. De patru ani incoace uni au tot dus o grija inutila vizavi de mine! Cum ca ma ma…

- Social-democrații susțin ca regulile impuse prin Ordinul Ministrului Sanatații cu privire la inceperea școlii arata ca singura preocupare a guvernanților a fost fuga de raspundere și ca PNL transmite tuturor ca au doar obligații. „Regulile impuse prin Ordinul Ministrului Sanatații cu privire la inceperea…

- Social-democrații ii transmit un mesaj premierului Ludovic Orban, inaintea votarii moțiunii. „Guvernul PNL ar face orice pentru a ramane la Palatul Victoria. Singurul conflict constituțional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici folosindu-se de pandemie și care a…

- Prima a fost numirea profesorului Vasile Dîncu în funcția de președinte al Consiliului Național al PSD. Fost parlamentar și ministru, Vasile Dîncu este considerat unul dintre cei mai importanți exponenți ai ideilor de stânga din mediul academic…