- Social democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11.00 la Palatul Parlamentului.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului.El a adaugat ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei, in urma retragerii sprijinului politic pentru Mihai Tudose. Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat…