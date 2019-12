Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, face parte din noua conducere centrala a partidului, dupa ce Viorica Dancila a demisionat din funcție dupa o ședința furtunoasa a Comitetului Executiv Național (CEx), care a avut loc marți seara la sediul din Kiseleff. Moldovan se afla printre liderii din…

- "As vrea, inainte de toate, sa va spun ca este pentru prima oara cand eu am participat la un CEX in care toti liderii si-au spus opinia si asa a fost condusa sedinta de doamna Dancila. (...) Cu totii ne-am asumat multiplele greseli facute si am ajuns la concluzia ca este momentul unei resetari a…

- Doar cinci judete au mai ramas rosii dupa alegerile prezidentiale:Teleorman, Giurgiu, Mehedinti, Gorj si Olt, arata statistica AEP. Pe de alta parte, Viorica Dancila a incasat cele mai usturatoare infrangeri in judetele conduse de Marian Oprisan, Lia Olguta Vasilescu, Gabriela Firea, Dumitru Buzatu,…

- UPDATE, 25.11.2019 – Klaus Iohannis a caștigat alegerile la nivel național cu 63,18 la suta din sufragii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Eletorala Permanenta, dupa centralizarea voturilor din toate sectiile din tara. Contracandidata sa, Viorica Dancila, a reușit sa se impuna in doar cinci…

- Fostul prim-ministru Mihai Tudose a votat la Bruxelles si a anuntat pe Facebook ca a votat "pentru redarea prestigiului formulelor matematice", semn ca a votat impotriva Vioricai Dancila, cea care a a stiut doar jumatate din formula ariei cercului cand a fost intrebata intr-o conferinta de presa. …

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENZIALE 2019. Peste 200.000 de romani au votat in tara, duminica, in de la prima ora. Marea surpriza este ca judetele care voteaza traditional cu PSD nu mai sunt pe primul loc ca prezenta. "Hai ca se poate", a fost recatia primvicepresedintelui PNL pe Facebook. Cele…

- Meteorologii au emis luni mai multe avertizari cod galben de ceata, fiind vizate 22 de judete.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project Judetele vizate sunt Buzau, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Harghita, Olt, Dolj,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au desfasurat, luni, 31 de perchezitii domiciliare pe raza mai multor judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul colectarii si valorificarii materialelor reciclabile feroase, prejudiciul cauzat fiind de peste…