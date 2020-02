Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a depus luni la Parlament lista noului Cabinet, care cuprinde aceiasi ministri ca in Guvernul anterior, precum si programul de guvernare actualizat."Conducerea PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului, pe care o voi prezenta in calitate de premier…

- Parlamentul si Presedintia au termen pana in 14 februarie pentru a-si prezenta pozitia referitoare la sesizarea PSD in legatura cu nominalizarea lui Ludovic Orban pentru a doua oara ca premier, a anuntat Curtea Constitutionala, potrivit news.ro. Conform textului sesizarii conflictul de natura constitutionala…

- Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor se reunesc marti pentru a decide calendarul de investitura a noului Cabinet Orban. Sedinta Birourilor permanente reunite este programata sa inceapa la ora 14,00, la Camera Deputatilor. Luni, premierul desemnat Ludovic Orban a depus la Parlament…

- Astazi va fi stabilita ziua votului ptr motiunea de cenzura initiata de PSD Birourile Permanente ale celor doua Camere se vor reuni pentru a stabili calendarul pentru dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura RADOR (4 februarie) - Birourile Permanente ale Camerei…

- Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti", semnata de 208 parlamentari, a fost citita luni in plenul reunit al Parlamentului de deputatul PSD Daniel Suciu. Potrivit Regulamentului Parlamentului, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna…

- PSD spune ca va depune o motiune de cenzura Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, la sediul central al partidului, ianuarie 2020. Foto: Agerpres Conducerea centrala a PSD stabileste strategia pentru sesiunea extraordinara a Parlamentului în care cabinetul Orban îsi va angaja…

- Sedinta Parlamentului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea pe proiectul bugetului de stat pe 2020 a inceput luni, potrivit agerpres.ro. Sunt prezenti 240 de parlamentari.Vor fi trei sedinte comune succesive ale Camerei Deputatilor si Senatului. Dupa ce premierul Ludovic Orban va prezenta angajarea…

- Guvernul condus de Ludovic Orban iși asuma raspunderea in Parlament joi la pranz. Aceasta este decizia Birourilor reunite Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. Executivul a adoptat marți seara proiectele de lege pentru care urmeaza sa-și asume raspunderea.Dupa ce Guvernul Orban iși asuma…