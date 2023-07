V. S. Social-democrații prahoveni au avut, miercuri seara, o noua acțiune in cartierele Ploieștiului, unde au purtat discuții cu cetațenii, pe care i-au asigurat de sprijinul instituțiilor locale și județene in rezolvarea problemelor existente in municipiu. Președintele PSD Prahova – prefectul Virgil Nanu, președintele PSD Ploiești – senatorul Laura Moagher, subprefectul Emil Draganescu și, nu in ultimul rand, tineri din organizațiile TSD Prahova și TSD Ploiești, au luat la pas, de aceasta data, cartierul Malu Roșu din Ploiești. Virgil Nanu: ”Problemele cetațenilor sunt cu adevarat importante…