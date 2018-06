Stiri pe aceeasi tema

- Un miting "impotriva abuzurilor", organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt asteptate, potrivit…

- PSD organizeaza sambata, 9 iunie, un miting de amploare in Bucuresti. Evenimentul – care are ca tema ”apararea democrației și a statului de drept” – va avea loc cu incepere de la ora 20. Conform surselor noastre, din Dej vor participa, la miting, cam 150 de oameni, membri sau simpatizanți PSD. Decizia…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a dat, luni, o declarație de presa privind mitingul organizat de partid la finalul acestei saptamâni.Astfel, liderul social-democrat a anunțat ca un miting împotriva abuzurilor va avea loc sâmbata, ora 20.00, în Piata Victoriei, în…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat oficial ca mitingul organizat de Partidul Social Democrat va avea loc sambata seara, in Piața Victoriei, pentru ”apararea democrației”, ”protejarea justiției” și a cetațenilor impotriva abuzurilor. Liderul social-democratilor a precizat ca la mitingul de sustinere…

- “Nu este un miting pentru sustinerea mea, este un miting impotriva abuzurilor. (...) Sustinerea premierului este in Parlament”, a spus Dancila, intrebata cum comenteaza faptul ca se organizeaza un miting pentru sustinerea ei.De asemenea, a spus ca va fi prezenta la manifestatie, dat fiind…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat luni ca mitingul impotriva abuzurilor va avea loc sambata, ora 20.00, in Piața Victoriei, in condițiile in care "exista o putere subterana care paraziteaza deciziile importante"."Un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult ...

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00, a anuntat Liviu Dragnea. Discuțiile au avut loc luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul ședinței Consiliului Executiv al PSD."Este un miting impotriva abuzurilor…