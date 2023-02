84 de ani de la decesul poetului aroman Panait Papazissu

In timpul Primului Razboi Mondial, Panait Papazissu s a oferit voluntar in cadrul serviciului sanitar Panait Papazissu a atras atentia istoricilor literari din Dobrogea prin unicul sau volum de versuri aparut la o editura, denumit "De dragul vietii", publicat la Bazargic, in 1926 Panait… [citeste mai departe]