Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi social-democrati au criticat, sambata, participarea presedintelui Klaus Iohannis la sedinta Biroului Executiv al PNL de la Sibiu si amanarea convocarii sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). * Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, presedinte al Organizatiei Femeilor…

- 'Haideti sa nu intram chiar in detaliu, ca nu pot sa va transmit chiar tot ce a spus presedintele', a declarat Orban, intrebat fiind daca presedintele i-a si criticat pe liberali sau le-a adresat reprosuri. Ludovic Orban a spus ca liberalii s-au bucurat foarte mult de intalnirea cu Klaus Iohannis,…

- „Vom organiza Summit-ul pe datorie. Aici ne duce Guvernul de incompetenti, asa ca ne descurcam. Summit-ul se va organiza, in buna parte, pur si simplu pe datorie. Eu nu pot sa anulez un Summit pentru care ne-am luptat toti, si diplomatia romana, si eu, un Summit unde s-au facut invitatii de anul trecut",…

- Iata declarațiile președintelui: Despre participarea la ședința PNL Și ședința, și eu suntem in Sibiu. Da, e o ședința informala, am decis sa vin, sa-i salut, fiind in Sibiu mi s-a parut o coincidența care merita exploatata. Summitul aferent președinției Consiliului UE se va ține in…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis este suparat foc. Pe Guvern. Acesta l-a rectificat ușor. I-a taiat cateva milioane din buget. Și ce sa vezi? Va fi compromisa exepționala activitate externa a domnului Klaus Iohannis. Și va fi aruncat in aer Summitul celor Trei Mari. Executivul…

- Memorandumul pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim mai are nevoie de semnatura unui singur secretar de stat pentru a fi desecretizat, urmand ca acesta sa fie trimis Parlamentului, Administratiei Prezidentiale si prim-ministrului, a declarat marti ministrul Afacerilor Externe,…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca sesizarea președintelui Iohannis la Curtea Constituționala, cu privire la delegarea atribuțiilor premierului, este un gest nejustificat, care vine in continuarea incercarilor repetate ale președintelui, de a bloca Guvernul și Parlamentul. De altfel, Klaus…

- Vizita va include consultari cu presedintele Poloniei pe teme legate de Parteneriatul Strategic bilateral si de cooperare in plan securitar, regional si european."In cadrul dialogului care va avea loc la Varsovia, o atentie deosebita va fi acordata dimensiunii de securitate care a crescut…