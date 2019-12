Social-democratii germani raman cu Merkel, dar pun conditii Partidul Social-Democrat german (SPD) a decis, vineri, sa ramana in coalitia de guvernare alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, formuland insa un set de noi cereri



O larga majoritate a delegatilor la Congresul ce se desfasoara la Berlin au votat in favoarea motiunii care solicita masuri mai ambitioase de protectie a mediului, mai multe investitii in infrastructura si cresterea salariului minim.



Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel a semnalat insa ca nu doreste sa renegocieze acordul din 2018 prin care a format o noua "mare coalitie" cu social-democratii,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

