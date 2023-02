Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu preluarea funcției de premier, social-democrații ași propun scaderea prețurilor la alimentele de baza și iau in calzul scaderea adaosului comercial pentru a ajunge la acel punct.In plus, PSD pregatește o serie de ajutoare și pentru producatorii agricoli din Romania, dar și pentru cei din construcții…

- PSD a solicitat, joi, colegilor de coalitie de la PNL sa-si defineasca pozitia fata de taxa de solidaritate aplicabila companiilor cu venituri mari si foarte mari. „Nu este clar daca sustin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanti ai PNL au cerut cu vehementa ca taxa de solidaritate stabilita…

- „Nu este clar daca sustin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanti ai PNL au cerut cu vehementa ca taxa de solidaritate stabilita la nivel european sa se aplice asupra unor mari companii din sectorul energetic din Romania. Altii, in schimb, critica taxa de solidaritate cu aceeasi vehementa, pe…

- OVP, partidul cancelarului Austriei, Karl Nehammer, a luat sub 40% din voturi la alegerile din Austria Inferioara și va pierde majoritatea in guvernul și in parlamentul regionale.Rezultatele parțiale dupa numararea a 60% din voturi arata ca OVP a luat 39,9%, extrema dreapta, FPO, a ajuns la 25%, iar…

- Ideea de a copia ideile unui partid extremist, la pachet cu rezultatul de a te pune prost cu intreaga Europa, nu au avut efectul scontat pentru cancelarul austriac, a comentat Dominic Fritz situația alegerilor din Austria Inferioara, acolo unde Nehammer a dorit obținerea unui numar ridicat de voturi,…

- Coaliția guvernamentala nu funcționeaza in Teleorman, astfel ca, in Consiliul Județean, acolo unde PNL are majoritatea consilierilor, iar PSD deține președintele, e un conflict continuu. In prezent, cele doua partide se contreaza pe bugetul de venituri și cheltuieli. Pe de o parte, Eugen Pirvulescu,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a mulțumit social-democratului suedez Ardalan Shekarabi pentru declarația sa de susținere cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul ministrului de Externe vine și ca urmare a convorbirii telefonice pe care a avut-o cu Ard ...