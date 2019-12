Congresul Partidului Social-Democrat german (SPD) a validat vineri un set de cereri ale noii conduceri a formatiunii pentru a ramane in coalitia de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a votat totodata impotriva parasirii imediate a acestei coalitii, informeaza agentiile Reuters si AFP.



O larga majoritate a delegatilor la Congresul ce se desfasoara la Berlin au votat in favoarea motiunii care solicita masuri mai ambitioase de protectie a mediului, mai multe investitii in infrastructura si cresterea salariului minim.



Blocul conservator al cancelarului…