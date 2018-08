Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a fost convocata de catre presedintele Klaus Iohannis pentru data de 4 septembrie, a anuntat Administratia Prezidentiala vineri, la trei zile dupa ce Guvernul i-a solicitat sefului statului convocarea CSAT in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor…

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante…

- Liviu Dragnea a sustinut ca este o premiera ca rectificarea bugetara sa nu fie aprobata de CSAT. El a spus ca, potrivit legii, premierul a recurs la varianta in care o treime din membrii Consiliului convoaca CSAT, iar scrisoarea Vioricai Dancila in acest sens este deja la Cotroceni.Ministrul…