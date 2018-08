Social-democratii se reunesc peste doua saptamani la mare, in sedinta Comitetului Executiv National. Potrivit surselor Hotnews.ro, Comitetul Executiv al PSD se va reuni in perioada 31 august - 2 septembrie la Neptun. Intalnirea cu liderii organizațiilor județene are loc in contextul in care exista discuții in interiorul partidului privind la o eventuala schimbare a premierului Viorica Dancila.