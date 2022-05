Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii cancelarului german Olaf Scholz au suferit duminica o infrangere grea in alegerile regionale din nordul Germaniei, ajungand doar pe locul trei dupa conservatori, in mare masura castigatori, si Verzi, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri cancelarului german Olaf Scholz sa faca un „pas important” si sa viziteze Kievul pe 9 mai, data la care Rusia comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Klaus Iohannis a insistat la intalnirea cu Joe Biden pentru accelerarea crearii Grupului de lupta din Romania. Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la invitatia omologului american, Joe R. Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri aliati, ai institutiilor UE si NATO…

- Cancelarul german Olaf Scholz a catalogat „deranjant” refuzul Kievului de a-l primi in vizita pe președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. In ceea ce il priveste, Olaf Scholz nu are planuri imediate de a se deplasa la Kiev.

- Ucraina a primit o oferta pentru un transport important de obuziere autopropulsate din partea unei companii germane producatoare de armament, a declarat, duminica, o sursa guvernamentala germana, conform Reuters. Cotidianul german Welt am Sonntag a informat, sambata, ca producatorul de armament Krauss-Maffei…

- Statele Unite(SUA) asteapta sa constate in mod concret si durabil daca Rusia va reduce operațiunile militare in zona Kievului, a afirmat marti seara presedintele Joseph Biden, in contextul in care Ministerul rus al Apararii a semnalat ca va incepe retragerea trupelor din zona capitalei Ucrainei. Rugat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți (15 februarie) ca Rusia nu dorește un razboi in Europa, dar ca raspunsurile la propunerile sale de garantare a securitații, date de SUA și NATO, nu corespund cererilor sale, relateaza Reuters.Intr-o conferința de presa comuna de la Moscova, dupa discuțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la consultari gazduite de presedintele SUA, Joseph R. Biden, cu lideri aliati si ai institutiilor Uniunii Europene pe tema securitatii regionale. Iohannis a aratat "sustinerea sa ferma pentru continuarea dialogului politico-diplomatic cu Rusia,…