In urma unui schimb de replici tensionat intre liderii coaliției, Partidul Social Democrat (PSD) a declanșat un atac concertat asupra premierului Nicolae Ciuca, pe fondul disputelor privind data alegerilor prezidențiale.Sorin Grindeanu nu s-a sfiit sa foloseasca un limbaj acid pentru a-și exprima nemulțumirea fața de premier.„Un poznaș in slujba țarii....Domnul Ciuca ne spune ca va respecta doar prevederile și termenele legale in ceea ce privește data alegerilor prezidențiale.Ma intreb ce era legal pe 3 martie și a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?!Probabil tot efectul caldurii de afara și al…