Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 500 de mii de familii au nevoie de sprijin financiar pentru a avea caldura in case la iarna, spune ministrul muncii, iar numarul total al persoanelor afectate de scumpiri ar putea ajunge la 5 milioane. „Va fi un moment foarte dificil”, recunoaște Raluca Turcan, care a anunțat marți seara,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, afirma ca este nevoie de un efort suplimentar pentru incetinirea propagarii coronavirusului in Capitala. In caz contrar, in luna octombrie s-ar putea ajunge la rata de incidența de 6 cazuri la 1000 de locuitori, adica exact pragul de la care invațamantul se muta…

- Social-democrații strang semnaturi, sambata, pentru demiterea primarului USR PLUS, de la Sectorul 1, Clotilde Armand, din cauza situației in care se gasește zona, cu strazi și trotuare pline de gunoaie, noteaza Mediafax. Social-democrații au postat, sambata, pe Facebook, imagini cu modul in…

- Romanii ar trebui sa iși ia masuri de siguranța dupa ce s-a descoperit o noua escrocherie in mediul online! Specialiștii au transmis un avertisment crunt despre șantajul ce are loc prin email, așa ca toata lumea ar trebui sa se fereasca. Romanii, șantajați in mediul online. Ce mesaje se primesc O campanie…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Florica Chereches, a declarat ca exista un numar insuficient de asistenti sociali in comunitatile locale. "Suntem departe de unde ar trebui sa fim si acest lucru, dupa parerea mea,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, si-a exprimat, marti, speranta ca in legatura cu alocatiile pentru copii sa nu existe o 'cheie de campanie interna' si a subliniat ca majoritatea parlamentara are obligatia sa sustina pozitia Guvernului. "In privinta alocatiilor, proiectul pe care…

- Raluca Turcan a recunoscut ca in bugetul de anul acesta nu au alocat cele doua miliarde de lei pentru majorarea alocațiilor de la 1 iulie, așa cum a prevazut legea in vigoare. Ministrul Muncii a susținut ca aceasta lipsa poate fi acoperita la rectificarea bugetara. „Este o chestiune de decizie politica,…

- La aproape o saptamana dupa ce Inalta Curte de Justiție a Regatului Unit a desființat, practic, Justiția din Romania prin anularea extradarii omului de afaceri Puiu Popoviciu, ministrul Justiției, Stelian Ion, și-a facut curaj sa aiba, public, o reacție. Stelian Ion a comentat, in cadrul unei conferințe…