Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Gds „Cum se „vand” posturile din invatamant” a adunat multe comentarii atat de la directori de scoli, profesori cat si de la parinti. Oamenii cer schimbarea legilor, subliniind faptul ca subterfugiile folosite pentru a evita titularizarea celor cu note foarte mari la concurs au dus de fapt…

- Freelancerii interesați de marketingul digital și domeniile conexe pot investi in dezvoltarea lor profesionala și pot obține mai multe cunoștințe practice in domeniu. Centru de dezvoltare a industriilor creative Artcor - singura platforma dedicata industriilor serviciilor creative din țara – anunța…

- Selly a marturisit ca nu se mai raporteaza la bani. "Am reușit sa fac suficienți bani incat sa nu mai vad banii ca pe o problema. Am ajuns la un nivel, nu o spun cu aroganța, in care banii nu mai reprezinta un obiectiv. Imi doream sa am bani pentru ca iți ofera o anumita libertate, pentru a putea…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Lucrarile de reabilitare a podului peste raul Bac și pasajului peste calea ferata situat pe magistrala M1 se vor incheia pana la sfarșitul acestui an. Despre aceasta informeaza Ministerul Economiei și Infrastructurii printr-un comunicat de presa. © Sputnik / Osmatesco…

- La reuniune participa sefi de stat si de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si din cele sase state partenere din regiune - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina, a anuntat Administratia Prezidentiala. Klaus Iohannis vrea sa sprijine Republica…

- Traderii internaționali au obținut accesul la sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova cu scopul tranzitarii acestora prin teritoriul țarii cumparatorilor sai in Romania, Ucraina și alte state europene, transmite Noi.md. Despre aceasta a comunicat Serviciul de presa al SA "Moldovagaz",…

- CHIȘINAU, 8 iun – Sputnik. Poliția de Frontiera anunța ca pe 7 iunie hotarul a fost traversat de un numar de 5 499 de persoane. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 3 414 traversari persoane, dintre care 2 440 treceri la frontiera moldo-romana, 421 treceri…

- Dobanda de politica monetara se afla la cel mai redus nivel pe care l-a adus Banca Nationala in Romania, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, dupa decizia Consiliului de Administratie al BNR de reducere a ratei dobanzii de politica monetara la nivelul…