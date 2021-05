Socep Constanta. A fost prelungit mandatul directorului adjunct operatiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara pe portalul Bursa de Valori Bucuresti a fost postat un anunt conform Regulamentului ASF nr. 5 2018.In evenimentul important de raportat se arata ca Radu Pop renunta la mandat de administrator."Societatea Oil Terminal informeaza pe cei interesati ca, in cadrul sedintei din 04.05.2021, administratorii…

- Consiliul de Administratie al SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu SA s a intrunit in sedinta Membrii CA ului ai societatii au aprobat modificarea contractului de mandat al directorului general provizoriu al societatii Bogdan Ionut ArtageaConsiliul de Administratie al SN Aeroportul International…

- S-a prelungit, cu patru luni, mandatul directorului general de la Uzina Mecanica Mija , Sorin Chivu! Liderul de sindicat Constantin Post-ul La UM Mija s-a prelungit mandatul directorului general! La Automecanica Moreni inca se așteapta prelungirea mandatului directorului! apare prima data in Gazeta…

- Indicii BET si BET-TR au urcat, in primele 3 luni ale acestui an, cu peste 14%, iar in ultimele 12 luni cresterile au fost de 46,7% pentru BET si, respectiv, de 54,4% pentru BET-TR, conform unui raport lunar al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In raport se mentioneaza ca piata de capital…

- Indicii BET si BET-TR au urcat, in primele 3 luni ale acestui an, cu peste 14%, iar in ultimele 12 luni cresterile au fost de 46,7% pentru BET si, respectiv, de 54,4% pentru BET-TR, conform unui raport lunar al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In raport se mentioneaza ca piata de capital din Romania…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 961,68 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,54%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 29,31%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Angajatii Complexului Sportiv National (CSN) Polivalenta Bucuresti, care au declansat, joi, un nou protest spontan, au anuntat prin intermediul Sindicatului National Sport si Tineret (SNST) ca vor depune o plangere colectiva de hartuire si abuz impotriva directorul general adjunct Stefan Giuseppe Clinceanu…

- Ministerul Finanțelor (MF) deruleaza, in perioada 1 – 19 martie, o noua oferta publica pentru vanzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație in lei și euro la Bursa de Valori București (BVB), in urma succesului ofertelor derulate in 2020, prin care a atras 4,74 miliarde lei (aproape 1 miliard…