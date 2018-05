Mai mult, socata este un excelent remediu pentru afectiuni respiratorii, bronsite, raceli, viroze, alergii, pentru bolile renale si urinare. In plus, socata combate blocajele la nivel psihic, pentru ca are efecte euforizante, relaxeaza organismul si este un excelent remediu pentru persoanele introvertite si emotive.

Socata#1

Ingrediente socata reteta bunicii

5 l apa minerala plata4 lamai parfumate5- flori de soc ( sa fie proaspete)4-5 linguri miere naturala

Mod de preparare socata reteta bunicii

Folosim un borcan de sticla (ideal) sau un bidon…