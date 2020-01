ȘOCANT:TREI COPII au ajuns în comă alcoolică la spital În comuna Duda din județul Vaslui au fost gasiți inconșienți pe strada doi copii. Lânga ei aveau o sticla de coniac.



Autoritațile au fost apoi solicitate sa mai preia înca un copil aflat într-o situație asemanatoare. Primele cercetari arata ca primii doi copii care au ajuns în coma alcoolica la spitalul din Huși își cumparasera o sticla de coniac din banii strânși în urma colindatului. &"Este vorba despre doi copii, un baiat și o fetița de 12 ani care au fost gasiți inconștienți și cu sticla de coniac lânga… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

