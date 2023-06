Șocant! Urs filmat în centrul unui oraș din România. O femeie a scăpat în ultima clipă de atacul animalului Imagini șocante au fost surprinse pe o strada din orașul Brașov. O femeie a scapat in ultima clipa de atacul unui urs care a coborat in oraș. Totul s-a intamplat la lasarea serii. Scenele au fost surprinse de o camera de supraveghere. In imagini este surprinsa femeia care a fost salvata de cainele sau speriat la vederea ursului. Aceasta a luat-o imediat la fuga. La scurt timp, autoritațile au capturat animalul salbatic in varsta de aproximativ 3 ani și l-au eliberat in mediul natural. Potrivit statisticilor, din anul 2021 și pana in prezent au fost capturate 17 exemplare de urs in Brașov. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile virale cu o femeie din Brașov urmarita de un urs in plina strada. Aceasta se afla la plimbare alaturi de animalul ei de comanie cand au dat nas in nas cu salbaticiunea. Iata ce s-a intamplat apoi.

- Imagini șocante au fost surprinse pe strazile din Brașov. O femeie a scapat in ultima clipa de atacul unui urs care a coborat in oraș. Totul s-a intamplat la lasarea serii. Scenele au fost surprinse de o camera de supraveghere. In imagini este surprinsa femeia care a fost salvata de cainele sau speriat…

- Un sofer a fost filmat in timp ce transporta pe bancheta din spate, o vaca de sute de kilograme. Traficul din judetul Cluj nu inceteaza sa ne surprinda. De aceasta data intamplarea bizara, si amuzanta in acelasi timp, a fost surprinsa pe o strada din municipiul Dej, potrivit Observatornews. Un conducator…

- Intreaga delegație a celor de la FCSB și-a facut apariția duminica in Sala Polivalenta din Capitala, la returul dintre CSM București și Esbjerg, meci decisiv pentru calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cu o zi inaintea meciului cu Sepsi, Elias Charalambous și-a dus jucatorii…

- Un eveniment extrem de nefericit a avut loc, in prima de Paști, in municipiul Mediaș, in cartierul Gura Campului. Aproape o suta de persoane au fost evacuate dintr-un bloc, dupa ce a izbucnit un incendiu intr-unul dintre apartamente. In timp ce salvatorii interveneau pentru a scoate din imobil toți…

- Astazi, in jur de orele 15:00, un barbat l-a injunghiat pe patronul de la Nuba, Jean Sasu. Inainte de atac, agresorul apare vesel, abia ridicandu-se de la masa și a mers catre victima. Nimeni nu știa ce avea sa urmeze, intr-un moment necugetat.

- Alpinista romanca Maria Danila a cucerit, zilele trecute, Varful Annapurna din Himalaya, la 8.091 metri altitudine, in urma unei ascensiuni care a durat 17 ore. Maria Danila este prima femeie din Romania care atinge aceasta performanta, transmite News.ro. Performanta inregistrata de Maria Danila a fost…

- Un alt urs surprins in barlogul sau a incercat sa atace un motociclist de enduro, insa acesta a fost salvat la timp de colegii sai. Ursul a dat inapoi dupa ce motocicliștii au turat motoarele ca sa sperie animalul. Imaginile au fost surprinse in județul Brașov. Atacurile urșilor baga spaima in localnicii…