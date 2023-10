Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Illinois, acuzat ca a injunghiat mortal un baiețel de 6 ani de origine palestiniana si a ranit-o grav pe mama acestuia, in varsta de 32 de ani, a fost inculpat duminica pentru o crima motivata de ura. Politia sustine ca acesta a ales victimele din cauza credintei…

- Vineri, 22 septembrie, un barbat a incercat sa-și puna capat zilelor, la Piața Centrala. Victima a fost preluata de ambulanța și transportata la spital. Astfel, potrivit Poliției, barbatul ar avea probleme de sanatate și nu este prima data cand recurge la acest gest, scrie Jurnal.md . „Poliția a fost…

- Duminica, in jurul orei 13:00, pe strada Spiru Haret din municipiul Dorohoi, un subofițer jandarm a observat cum un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani amenința cu o piatra de mari dimensiuni un alt barbat, mai in varsta, iar cel din urma incerca sa se fereasca. Jandarmul, care se afla in timpul…

- O profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem, dupa o cearta cu fiul ei, care sufera de probleme psihice. Femeia l-ar fi injunghiat, iar apoi ar fi incercat sa se sinucida, conform stirileprotv.ro.In urma cu cateva zile, ar fi izbucnit un scandal intre profesoara de 60 de ani și…

- Portughezii de la Sporting Lisabona au gasit o varianta inedita sa il celebreze pe Cristiano Ronaldo, jucator lansat de club in fotbalul mare, dar și sa marcheze 20 de ani de la inaugurarea stadionului.

- Caz șocant, in Galați. Un ucrainean a incercat sa-și omoare iubita, o tanara ucraineana de 27 de ani. Cei doi s-ar fi certat și, la un moment dat, barbatul a injunghiat-o pe femeie in piept, apoi s-a urcat in masina si a plecat.Tanara a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati.Barbatul…