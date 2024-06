Stiri pe aceeasi tema

- Au fost descoperiți mai multi cetateni care au incercat sa iasa aerian din tara deși nu indeplineau condițiile legale. Printre aceștia au fost depistați copii neinsoțiți sau fara documente justificative dar și cetațeni romani adulți care aveau documentele anulate, transmite Poliția de Frontiera.

- ”Sambata, 22 iunie a.c., in jurul orei 23.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, soferul unui automarfar – un cetatean turc in varsta de 55 de ani - s-a angajat in depasirea coloanei de camioane aflate in asteptare pentru efectuarea formalitatilor de control la iesirea din Romania.…

- Un șofer de TIR in stare de ebrietate a atacat cu un cuțit un polițist din vama Siret. Barbatul este acum cercetat pentru ultraj și conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice, transmite Agerpres.

- Un sofer turc, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a incercat sa atace cu cutitul un politist de frontiera din incinta PTF Siret. Barbatul este cercetat acum pentru ultraj si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit Politiei de Frontiera, sambata, 22 iunie a.c., in jurul…

- Politistii de frontiera din punctul Borș I au depistat, in timpul unui control, un cetațean din R. Moldova, care a incercat sa intre in tara cu un autoturism cautat de autoritatile din Germania, estimat la aproximativ 100.000 de euro, informeaza Poliția de Frontiera.

- Șoferul, de cetațenie romana, a fost prins in flagrant, marți, in momentul in care dadea mita 200 de euro unui polițist de frontiera de la vama Nadlac, pentru a fi lasat sa introduca ilegal in țara deșeuri, informeaza Agerpres.Flagrantul a fost organizat de un procuror si politistii din cadrul Directiei…

- Un barbat din raionul Anenii Noi și-ar fi omorat propriul fiu de 38 de ani. Potrivit informațiilor, imediat dupa crima, suspectul ar fi produs o deflagrație la domiciliu. Ulterior fiind preluat și transportat la spitalul raional Anenii Noi cu diverse arsuri pe suprafața corpului.

- Politistii din Timiș au oprit cu focuri de arma o masina care transporta 8 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara, in noaptea de sambata spre duminica. Doar cinci dintre migranți și șoferul mașinii au fost prinși de polițiști, restul fiind cautați dupa ce au reușit sa fuga, transmite site-ul local Tion.Urmarirea…