Șocant! Un fotbalist, fost internaţional U21, a fost găsit strangulat în mașină (Video) Un caz desprins din filmele cu gangsteri a avut loc marți dimineața. Fotbalistul grec Nikos Tsoumanis, in varsta de 31 de ani, fost international U21, a fost gasit strangulat in masina, informeaza mirror.co.uk. Acesta fusese dat disparut de prietena si de familia lui. Autoritatile l-au localizat langa portul Nea Krini, in Kalamaria, o suburbie a Salonicului. Tsoumanis a fost dus de urgenta la spital, dar medicii nu mai putut sa-I faca nimic. Nikos Tsoumanis: Footballer found dead in his car in Thessaloniki, foul play suspected https://t.co/fmnBHEfR61 #greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/LxYtf6Kzt7… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 91 de ani care locuia intr-un centru pentru batrani din Germania cultiva canabis. Batrana nu știa insa ca planta pe care o cultiva este halucinogena. Femeia lucra intr-un centru situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. Aceasta cultiva cannabis pe balconul camerei…

- Zece migranti din Afganistan au fost prinsi cand incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria. Migranții erau ascunsi intr-un TIR. Vehiculul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia de Frontiera…

- De la inceputul pandemiei in Europa, specialiștii trag un semnal de alarma in privința maștilor sanitare contrafacute. Prin sistemul de alerta rapida, au fost identificate 264 de sortimente de maști sanitare, din care 40 sunt contrafacute. Dintre acestea, peste 80% sunt fabricate in China. In prezent…

- O romanca a vrut sa intre in țara cu un adolescent afgan ascuns intr-un geamantan. Tanara in varsta de 24 de ani se afla intr-un tren internațional. Descoperirea a fost facuta polițiștii de frontiera de la Curtici. Situația a fost semnalata in trenul IR 346 – 1, cu destinație Austria, in jurul orei…

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Bilantul victimelor in urma intemperiilor devastatoare in Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti in aceasta tara, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme in ultimele zile, relateaza…

- Ploile torentiale si inundatiile au afectat joi mai multe tari europene, dar Germania a fost cea mai grav afectata din ultimele doua decenii, informeaza AFP. Belgia, Luxemburg si Tarile de Jos au suferit de asemenea pagube semnificative, insa cea mai ingrijoratoare situatie a fost inregistrata joi,…

- Peste 70 de oameni au murit in Africa de Sud, in urma violențelor izbucnite dupa incarcerarea fostului președinte, Jacob Zuma. Pe strazile mai multor orașe au avut loc incaierari și confruntari cu poliția. Magazinele au fost vandalizate și incendiate. In urma manifestarilor, poliția a arestat peste…