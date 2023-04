Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum se vede in imagini, barbatul se napustește asupra femeii și o lovește de mai multe ori cu un cuțit, dar și cu pumnii și picioarele.Victima incearca sa se apere și sa riposteze, dupa care fuge speriata catre alți oameni. Agresorul fuge in cele din urma și este și acum de negasit.Atacul cumplit…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost recunoscut vinovat de savarșirea infracțiunii de vatamare intenționata grava a integritații corporale sau a sanatații care a cauzat decesul victimei, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 12 ani, cu executare in penitenciar de tip inchis.…

- Un incident șocant a avut loc joi noapte intr-un restaurant fast-food din Capitala, unde un angajat al localului a fost atacat cu un cuțit de un barbat cu care a avut o discuție in contradictoriu. Victima a scapat cu viața, dar a fost dusa la spital, iar polițiștii il cauta pe agresor.

- Scene ingrozitoare au avut loc intr-un centru comercial din sectorul 6 al Capitalei. Un fost concurent de la „Chefi la Cuțite” ar fi incercat sa omoare un barbat, utilizandu-se de cuțitul primit la emisiune. Este vorba despre unul dintre cei mai cunoscuți instructori de fitness și de dans din Capitala,…

- O intamplare produsa in centrul orașului Nehoiu, județul Buzau, putea avea un deznadamant tragic, asemenea cazului din București in care o femeie de 43 de ani a murit sfașiata de maidanezi. O femeie a fost filmata, joi dupa-amiaza, in timp ce se lupta cu un caine agresiv. Victima ține la distanța…

- Un barbat in varsta de 69 de ani, a fost condamnat la inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru savarșirea infracțiunii de omor intenționat. Totodata, la pronunțarea sentinței, instanța a dispus incasarea din contul inculpatului in contul bugetului de stat a sumei de 32…

- Scene violente in fața unei case din Bazoș, județul Timiș. Un barbat de 50 de ani a fost luat la bataie de un adolescent de 17 ani, iar ulterior victima a intrat in coma și a murit la spital. Minorul a fost arestat preventiv, iar acum a fost trimis in judecata pentru lovituri cauzatoare de moarte.

- Pompierii nemteni au fost solicitati, luni, 30 ianuarie, sa intre in doua locuinte din judetul Neamt, in conditiile in care locatarii acestora nu puteau fi contactati de rude sau cunostinte. Prima misiune de acest gen, desfasurata in municipiul Roman, nu a avut, din pacate, rezultatul dorit, in sensul…