Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat din Giurgiu a fost reținut, iar procurorii cer arestarea sa preventiva, dupa ce, pe fondul unor discuții contradictoriu, a lovit de mai multe ori cu maceta un tanar de 26 de ani, provocandu-i rani...

- Un avocat din Giurgiu a fost reținut, iar procurorii cer arestarea sa preventiva, dupa ce, pe fondul unor discuții contradictoriu, a lovit de mai multe ori cu maceta un tanar de 26 de ani, provocandu-i rani grave. Avocatul, care profeseaza mai mult in Bolintin Vale, a atacat cu maceta un livrator…

- Un elev de 13 ani a fost talharit chiar in curtea școlii de doi indivizi necunoscuți. Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, in jurul orei 09.00, un elev in varsta de 13 ani, din Deva, in timpul pauzei a fost acostat de doi tineri, care au incercat sa il talhareasca, unul l-a […] The post…

- Forțele separatiste din regiunea Donbas, estul Ucrainei, au deschis focul in aceasta dimineața impotriva pozițiilor trupelor ucrainene. Armata ucraineana a raportat un mort și patru raniți, iar unii oficiali spun ca acest atac este cel mai violent din ultimii ani, informeaza Unian.net .

- Doua persoane au fost ranite prin înjunghiere, duminica seara, în orasul belgian Gent, iar autoarea atacului a fost împuscata de politie si retinuta, afirma surse citate de site-ul de stiri HLN.be, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc în zona Bevrijdingslaan din Gent.…

- Un tanar de 29 ani din judetul Galati a fost impuscat duminica in picior de politisti, dupa ce, in stare de ebrietate, i-a atacat cu o sabie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- Un minor in varsta de 15 ani, din Balan, a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 zile, fiind suspect intr-o infracțiune de talharie, comisa asupra unui curier. Acesta a fost atacat cu un cutit si deposedat de un colet in valoare de aproape 3.000 de lei....

- Deputatul PPDA Maria Ciobanu vrea sa inchida gura jurnalistilor de la Publika TV. Ciobanu, vestita pentru comportamentul ei agresiv si limbajul de mahala, s-a aratat deranjata de faptul ca "am indraznit" sa relatam despre postarea ei de pe Facebook in care il face