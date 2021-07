ȘOCANT! Trei județe din România s-au mutat complet în Marea Britanie! Numarul romanilor care au depus cerere de rezidenta in Marea Britanie este 918.000, conform autoritatilor de la Londra, citate de BBC. Asta inseamna populatia a trei judete din Romania. Doar in Londra se afla 350.000 de romani, mai multi decat in orice alt oras din Romania, cu exceptia Capitalei. In total, pana la finalul lunii mai 2021, erau 5.605.800 de aplicatii depuse din care 5.271.300 erau deja finalizate. Polonezii si romanii sunt in continuare pe primele locuri, la distanta mica: Polonia-975.000 si Romania 918.000. De asemenea, in jur de 400.000 de cereri asteapta sa fie analizate de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile britanice pentru imigrație vor incepe sa trimita cetațenilor UE care locuiesc in Regatul Unit o notificare ca mai au 28 de zile pentru a face cerere pentru permis de ședere in Regatul Unit, a anunțat guvernul de la Londra, citat de BBC . Inițial, termenul limita pentru acest lucru era…

- Viata a zeci de mii de persoane care traiesc și muncesc in Marea Britanie, printre care și romani, se va schimba complet dupa 30 iunie. Termenul-limita actual pentru depunerea de cereri in sistemul de inregistrare a cetatenilor UE in vederea obtinerii noului statut de sedere in Regatul Unit (EU Settlement…

- Fostul primar al Capitaeli, Gabriela Firea îl ataca dur pe Nicușor și susține ca acesta nu stie cum functioneaza o institutie publica. Firea mai spune ca actualul primar al Capitalei demonstreaza înca o data nu este pregatit sa conduca un oraș de marimea Bucureștiului. "În…

- Mii de cetațeni UE, mare parte dintre ei români, sunt blocați de autoritațile britanice care le refuza intrarea în Regatul Unit. În primele trei luni ale anului 2021 nu mai puțin de 3.294 de cetațeni europeni au fost opriți la frontiera, peste 2.000 dintre ei venind din România,…

- Wendy Morton este ministrul pentru vecinatatea europeana si cele doua Americi, in cadrul Ministerului de Externe de la Londra, si a explicat intr-un interviu pentru Digi24 care sunt transformarile prin care trece Regatul Unit și de ce Romania ramane un punct de interes pentru Regatul Unit.

- Numarul de cazuri COVID confirmate in Marea Britanie cu varianta indiana B.1.617.2 a crescut cu peste 160% saptamana trecuta, iar o alta varianta noua a este in curs de investigație, a relatat The Guardian. Varianta indiana B.1.617 conține trei sub-variante distincte (B.1.617.1, B.1.617.2 si B.1.617.3),…

- Oamenii sunt ținuți de autoritațile britanice in condiții precare de detenție pentru perioade de pana la 7 zile, potrivit unei anchete citate de G4Media.ro . Se pare ca ambasadele din Londra ale statelor respective incearca sa le ofere acestora asistența consulara.Delegația USR PLUS in Parlamentul European…

- Oamenii sunt ținuți de autoritațile britanice in condiții precare de detenție pentru perioade de pana la 7 zile, potrivit unei anchete citate de G4Media.ro . Se pare ca ambasadele din Londra ale statelor respective incearca sa le ofere acestora asistența consulara.Delegația USR PLUS in Parlamentul European…