- Ramona Olaru a fost martora unui moment care a emoționat-o pana la lacrimi, chiar in traficul din București. Vedeta nu a putut sa treaca aceasta situație cu vedere și le-a povestit prietenilor virtuali ce s-a intamplat.

- Caz șocant, in cartierul Ferentari, din București. O femeie care voia sa parcheze cu spatele nu a vazut ca pe jos era trupul unui barbat și l-a calcat cu masina.Barbatul era intins pe jos, iar martorii sustin ca fusese implicat intr-o bataie care l-a lasat imobilizat pe asfalt, scrie ziare.com.Pana…

- Un barbat din Bucecea și-a luat la bataie fosta iubita in plina strada. Polițiștii l-au reținut Joi, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 36 de ani, din orașul Bucecea. Din cercetari, a reieșit faptul ca acesta, in…

- Tanar de 20 de ani, din Blaj, talharit in plina strada: Suspectul, reținut pentru 24 de ore Tanar de 20 de ani, din Blaj, talharit in plina strada: Suspectul, reținut pentru 24 de ore La data de 9 februarie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliței Municipiului Blaj au reținut, pentru…

- Nu mai puțin de 13 caini fara stapan au fost filmați de camerele de supraveghere pe strada din sectorul 6 unde s-a intamplat tragedia, potrivit Realitatea Plus. De altfel, nici nu este de mirare, in condițiile in care pentru ca autoritatea care se ocupa de prinderea cainilor are doar 11 hingheri pentru…

- Adda este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase din viața ei cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, artista și Catalin Rizea au aratat cat de revoltați sunt pe trafic, dupa ce au…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…