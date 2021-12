Șocant! Spitalele, depistate că administrau bolnavilor medicamente expirate Un control la nivel național efectuat de inspectorii sanitari din subordinea Ministerului Sanatații a depistat nereguli extrem de grave in spitale. Printre acestea s-au numarat utilizarea in tratamentul bolnavilor a medicamentelor expirate, precum și deficiențe la dezinfectarea instrumentarului medical. Totodata au fost descoperite și peste 5.300 de cazuri de infecții nosocomiale. Inspecția Sanitara de Stat […] The post Șocant! Spitalele, depistate ca administrau bolnavilor medicamente expirate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua echipa de medici și asistenți din Republica Moldova ajunge luni la spitalul modular din Letcani, judetul Iasi, pentru a ajuta la tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. 20 de medici si asistente medicale, precum si 7 paramedici, vor ajunge astazi in Romania, a anuntat Ministerul moldovean…

- Inca un spital din judetul Buzau va fi destinat tratarii bolnavilor de COVID-19, conform deciziei Ministerului Sanatatii, potrivit news.ro. Este vorba despre unitatea CFR, aflata in subordinea spitalului CFR Galati. In spital, care va fi de grad 3,vor fi adusi si tratati bolnavi in stare usoara…

- Sute de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 sunt spitalizati in Alba, iar pe fondul cresterii numarului de cazuri Directia de Sanatate Publica (DSP) a solicitat spitalelor din judet suplimentarea numarului de paturi.

- “Pot sa va spun legat de unul dintre aceste medicamente, Tocilizumab, care se administreaza numai in spitale, si cu privire la care am preluat o anumita abordare legat de aprovizionare, dar pe care categoric nu l-am intrerupt, pentru ca procedurile incepute trebuie continuate. Maine o sa fac publica…

- “Pot sa va spun legat de unul dintre aceste medicamente, Tocilizumab, care se administreaza numai in spitale, si cu privire la care am preluat o anumita abordare legat de aprovizionare, dar pe care categoric nu l-am intrerupt, pentru ca procedurile incepute trebuie continuate. Maine o sa fac publica…

- Ordin al ministrului sanatatii privind monitorizarea paturilor ATI Cseke Attila. Foto: Agerpres. Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a semnat un ordin prin care Inspectia Sanitara de Stat va monitoriza zilnic situatia paturilor de terapie intensiva pentru bolnavii COVID.…

- Un numar de 180 de inspectori sanitari de stat vor verifica zilnic numarul paturilor de terapie intensiva pentru bolnavii infectați cu virusul SARS-CoV-2, daca ele exista fizic și daca sunt folosite conform cu planurile de reziliența din fiecare județ. Ministerul Sanatații a anunțat, marți, ca Inspecția…

- Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din Romania, a atras atenția, intr-o scrisoare deschisa , ca actuala criza politica, pe fondul pandemiei de coronavirus, ingreuneaza și mai mult accesul la tratament al bolnavilor cronici. Aceștia primesc medicamente cu porția, acuza Irimia, sunt…