Șocant! Speak, adevărul despre artiștii români! Cum sunt umiliți zilnic La scurt timp dupa moartea lui NOSFE, care a luat prin surprindere intreaga industrie muzicala, Speak a facut declarații de-a dreptul șocante pe contul sau personal de Instagram. Nu s-a mai abținut și, de data aceasta, a dat carțile pe fața, povestind cum sunt ”furați” artiștii din Romania, chiar de catre casele de discuri cu care lucreaza. Iata ce a povestit artistul! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

