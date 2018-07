Şocant! Şi-a adus soţia la IML Cluj pentru a afla dacă femeia lui mai are clitoris Un caz nemaiintalnit a fost inregistrat miercuri, 4 iulie, la I.M.L.Cluj: Augustin, un barbat in varsta de 69 de ani, dintr-o comuna de langa Cluj, si-a adus sotia cu cinci ani mai tanara decat el, la un control ginecologic, pentru a se constata daca femeia mai detine…clitoris. Acesta sustine ca desi traieste cu ea de peste patruzeci de ani si din relatia lor au rezultat trei copii, Camelia nu avea nici cand a cunoscut-o clitoris, fiindca si-l pierduse in timpul unei orgii sexuale cu un barbat precedent lui, dar e nevoit sa afle ce s–a intamplat ca sa-si gaseasca linistea! Desi surprinsi, legistii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

