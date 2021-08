ȘOCANT. Pacient omorât în bătaie de un asistent, la Centrul de Recuperare din Călinești Un pacient al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Calinesti, din județul Prahova, a murit la cateva zile dupa ce ar fi fost batut de un asistent. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei nr. 2 de Politie […] The post ȘOCANT. Pacient omorat in bataie de un asistent, la Centrul de Recuperare din Calinești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

