Șocant: oamenii opreau să facă poze cu mașina răsturnată, dar nimeni n-a ajutat victimele!(Video) Un caz infiorator s-a petrecut in apropiere de Constanța. Un tanar, care venea tocmai din Spania, a ieșit din șosea și s-a rasturnat la doar cateva sute de metri de intrarea in oraș. El și pasagerii sai au ramas blocați mai multe ore in mașina rasturnata. Intre timp, unele mațini care treceau prin zona opreau […] The post Șocant: oamenii opreau sa faca poze cu mașina rasturnata, dar nimeni n-a ajutat victimele!(Video) appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

