Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a dat, pe Facebook, firmelor sau oamenilor care pot ajuta cu spații de cazare sau produse pentru romanii aflați in carantina, o adresa de mail unde se pot trimite mesaje."[email protected] La aceasta adresa de mail ne puteti trimite mesaje daca :…

- Parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii in cazul unor situații speciale a fost adoptat de Parlament. Aceasta decizie vine in contextul inchiderii școlilor din toata țara, din cauza coronavirusului.

- In incercarea de a opri epidemia de coronavirus, China a apelat la ajutorul roboților, pe care i-a folosit pentru a limita contactul dintre pacienții infectați și personalul medical, noteaza Business Insider. Zeci de roboți au fost trimiți in mai multeprovincii din China, țara in care a izbucnit epidemia…

- Toate oficiile poștale din țara au primit o circulara semnata de directorul general al Poștei, prin care poștașilor li se interzice sa mai livreze pensile și alocațiile catre romanii aflați in carantina din cauza...

- Autoritatile romane au stabilit ca, la sosirea pe teritoriul Romaniei, toti calatorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus vor intra direct in carantina sau in izolare la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile, masurile fiind necesare pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a…

- Orasul in care locuieste Chen Tao este Jinan, la aproximativ 850 de kilometri de Wuhan, epicentrul epidemiei. Imaginile surprinse de camera montata pe masina de jucarie arata strazile pustii ale orasului. Autoritatile le-au cerut localnicilor sa evite sa iasa din casa. Coronavirusul a facut peste 1100…

- O femeie a fost reținuta de poliție, dupa ce și-a înjunghiat mortal soțul. Crima a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 19:50, în localitatea Nișcani, din raionul Calarași. Potrivit poliției locale, între cei doi soți s-a iscat un conflict, din motive…

- Toate ședințele de judecata de la instanțele din Piatra-Neamț au fost blocate astazi, 18 decembrie, incepand cu ora 10, așa cum s-a decis in intreaga țara. Grefierii au ieșit in fața instituției, in semn de protest fața de intenția de abrogare a pensiilor speciale. „Deși in ședința din data de 10 decembrie…